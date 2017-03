Pessanha e os poetas de Macau homenageados no Dia Mundial da Poesia

Depois de três anos pendurada, para não coincidir com o Festival Literário Rota das Letras, o Dia Mundial da Poesia foi ontem assinalado na Fundação Rui Cunha. A lírica de Camilo Pessanha e de outros poetas do território foi celebrada por vozes juvenis.

Rodrigo de Matos

“Onde foi a casa do poeta / agora é um pátio de escola em que brincam crianças / e tem à frente um baloiço / e lá atrás duas árvores”. Assim começa o poema “Em Macau à Procura de Camilo Pessanha”, de Pedro da Silveira. E foi assim que abriu ontem, ao fim da tarde, na Fundação Rui Cunha, a sessão “Eu vi a luz em um país perdido”, em que foram os adolescentes – da Escola Portuguesa e do grupo Macau Artfusion – que fizeram a festa: dançaram, pularam e mostraram os seus dotes a declamar poemas, numa homenagem a Pessanha e a outros poetas de Macau, no Dia Mundial da Poesia.

Num espaço decorado com uma exposição de fotografia – “Nas Lentes da Poesia”, que permanece aberta ao público até ao dia 29 – Fernando Sales Lopes, o impulsionador e coordenador do evento, abriu a sessão com a apresentação do que pretendia ser “uma homenagem a todos os poetas que cantaram e cantam Macau”. Teve então início cerca de hora e meia de leitura de poesia, em português e, por vezes, em cantonês, numa sessão que foi gradualmente sendo infestada em simultâneo por outras formas de expressão, como a música (violoncelo e piano), a pintura corporal e a dança.

Regressou assim, após um interregno, a iniciativa do Dia Mundial da Poesia: “Nos últimos três anos, não fiz o Dia da Poesia porque coincidia com o Rota das Letras. Este ano, vi o calendário e reparei que não coincidia”, recordou Fernando Sales Lopes, numa conversa com o PONTO FINAL, após o evento, em que não escondia a sua satisfação pela forma como tinha decorrido.

A homenagem a Camilo Pessanha, considera o responsável, era incontornável: “É o grande poeta do simbolismo português, um homem de uma obra tão pequena, mas com um valor tão grande”, sublinha, lembrando que a maior parte do espólio de Pessanha se encontra presumivelmente desaparecida. “Não fosse o Fernando Pessoa, que o considerou um inspirador da sua própria poesia, Pessanha poderia ter-se ficado pela penumbra de Macau”, lembra.

Para não o deixar cair no esquecimento e romper com os estigmas de que a poesia por vezes sofre, Sales Lopes decidiu este ano pôr a juventude ao barulho: “Há aquela ideia ainda hoje de que a poesia é chata, uma coisa para velhos. Por isso, quisemos incutir isto nos putos e há aqui gente muito boa”, considera. Sales Marques exemplifica com o caso da jovem Mafalda Senna Fernandes: “Aquela miúda pequenina é uma coisa maravilhosa. Ouvi-a pela primeira vez num concurso de poesia da Escola Portuguesa e ‘contratei-a’ assim que saí de lá”. Na sessão de ontem, a miúda declamou, sem olhar para o papel, o poema “Branco e Vermelho”, que “é um dos mais difíceis do Camilo Pessanha”, conforme sublinha Sales Lopes: “E ela, não só decora tudo como o diz com emoção e sentimento. Uma coisa espectacular”, sublinha.