No dia 31 de Março, pelas 18h, o Instituto Internacional de Macau (IIM) vai lançar o livro “China e Países Lusófonos – Património Construído”, no auditório do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. A obra contou com a colaboração de doze especialistas de vários países e a apresentação do livro insere-se numa conferência sobre a lusofonia na qual marcará presença o presidente do Movimento Internacional Lusófono, Renato Epifânio.

