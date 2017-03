Negociações para importação de galinhas frescas ainda prosseguem

O IACM continua a discutir com a China continental a possibilidade de reatar a importação de galinhas frescas, aquelas que chegam a Macau umas horas depois de terem sido abatidas. Em declarações à Ou Mun Tin Toi, José Tavares mencionou dados que dão conta que a galinha fresca representa cerca de 30 por cento do mercado de Macau e a galinha congelada cerca de 50 por cento. Já as galinhas vivas representam cerca de 18 por cento, o que, segundo o responsável, mostra que os hábitos alimentares dos cidadãos de Macau têm mudado ao longo dos últimos anos. O fornecimento de galinhas vivas ao território encontra-se suspenso desde o início de Fevereiro.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...