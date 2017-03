Marrocos dá luz verde a “chinatown” industrial

Marrocos assinou na segunda-feira uma convenção com o governo chinês para a construção de uma “cidade industrial” em Tanger, no norte do país, que vai acolher cerca de 200 empresas chinesas e criar milhares de empregos.

Durante uma cerimónia dirigida pelo rei marroquino, segunda-feira no palácio de Tanger, as autoridades marroquinas assinaram uma convenção com o grupo Haite, baseado em Chengdu, no centro da China, e apresentaram as grandes linhas desta futura “Cidade Mohammed VI Tanger Tech”, constatou um jornalista da agência noticiosa AFP.

Erigida em dois mil hectares e promovida pela região Tanger-Tétouan-Al Hoceima, pelo grupo Haite e pelo grupo marroquino BMCE Bank, este vasto projecto sucede a um memorando de entendimento, assinado em Maio de 2016, durante uma visita oficial de Mohammed VI a Pequim.

Mobilizando um investimento de mil milhões de dólares, o projecto consiste “na construção de um polo económico capaz de gerar cem mil empregos, dos quais um mínimo de 90 mil vai beneficiar os habitantes da região de Tanger”, segundo a apresentação oficial.