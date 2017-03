Marco Imperadori analisa sustentabilidade na arquitectura

O Albergue SCM promove a 27, 28 e 29 de Março, em parceria com a Associação dos Arquitectos de Macau (AAM) e a Associação dos Engenheiros de Macau (AEM), três seminários subordinados ao tema “Arquitectura e Técnicas de Sustentabilidade”, conduzidos pelo professor, investigador e designer Marco Imperadori, do Politecnico di Milano. Entre os temas abordados estarão a sustentabilidade na arquitectura, as estruturas metálicas ou as tecnologias de pré-fabricação em madeira. A iniciativa conjunta dos três organismos enquadra-se numa série de cursos de formação e seminários que têm por objectivo a acreditação profissional dos técnicos locais.

Arranca a 27 de Março, entre as 19 e as 21h30, e com o tema “Active House: arquitectura e tecnologia para a sustentabilidade”, a primeira das três palestras acolhidas pelo Albergue SCM. A 28 de Março, à mesma hora, Marco Imperadori discorre sobre “Estruturas metálicas e estruturas em sanduíche”. Por último, no dia 29, o tema abordado serão as “Estruturas e tecnologias de pré-fabricação em madeira”, numa iniciativa agendada também entre as 19 e as 21h30.

O interesse profissional de Marco Imperadori “foca-se em edifícios energeticamente eficientes, sistemas de construção e sustentabilidade”, esclarece o Albergue SCM, em comunicado. O professor universitário, investigador e designer tem um mestrado e doutoramento em Engenharia Civil pelo Politecnico di Milano, em Itália. “No entanto, procura juntar a sua formação original com a arquitectura, sendo as duas áreas complementares”, assinala a mesma nota. Desde 2015 que Imperadori é professor convidado da Universidade de São José, sendo autor de diversas publicações e ensaios dentro do campo da engenharia civil.

Os seminários serão proferidos em inglês, sendo o preço por sessão de 500 patacas para profissionais da área não inscritos na AAM e na AEM, e de 300 patacas para os membros das duas associações. As inscrições e o pagamento deverão ser feitos até às 13 horas do dia 25 de Março junto das respectivas associações.