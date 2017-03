Mak Soi Kun e Angela Leong querem apoios para empresas de reciclagem

Os deputados Mak Soi Kun e Angela Leong On Kei afirmaram ontem que as empresas de reciclagem ou recolha de resíduos em Macau atravessam uma grave crise e que precisam de apoios do Governo. Na Assembleia Legislativa os custos das rendas foram um dos principais problemas apontados.

“Segundo as estimativas, 60 por cento do lixo de Macau é recolhido pelo sector, mas devido ao mau ambiente do exterior, os preços baixaram, logo, muitos operadores não conseguem enfrentar a subida rápida das rendas das lojas, que assim fecham sucessivamente”, defendeu Mak Soi Kun.

“E os que continuam de portas abertas, devido ao desequilíbrio das receitas encontram-se num estado de semi-suspensão. O sector já fez chegar isto ao Governo mas este não lhe dá importância, o apoio é zero, portanto o desapontamento é muito”, acrescentou.

Por sua vez, Angela Leong focou o mesmo problema mas mencionou igualmente o facto do espaço para colocar veículos abandonados não ter actualmente capacidade para receber mais motos ou carros.

Entre os problemas do sector que recolhe os veículos, a deputada apontou a falta de terrenos e os custos de exploração do negócio, que Angela Leong diz terem aumentado devido ao aumento do impostos de circulação e redução dos prazos de inspecção: “Registou-se um aumento superior a cinco por cento dos veículos abatidos, e as sucatas estão saturadas. A falta de espaços e as rendas elevadas constituem dificuldades para a exploração das indústrias verdes”, disse Angela Leong.

Segundo a deputada, que é também directora executiva da Sociedade de Jogos de Macau, o problema tem igualmente impacto no chamado Planeamento da Protecção Ambiental de Macau (2010-2020)”, uma vez que esse define uma recolha de 30 por cento dos carros abatidos, ainda que uma tal fasquia não supere actualmente os 20 por cento. Com o encerramento desta empresas o objectivo de garantir que a quota seja atingida fica ainda mais distante.

