Macau acolhe conferência sobre deficiência cognitiva no próximo mês

O mês de Abril, em Macau, fica pautado pela realização da conferência “Intellectually Disabled People in Asia” (Pessoas com Deficiência Cognitiva na Ásia) entre os dias 17 e 21. O evento – que no ano passado contou com a presença do assessor especial do Secretário-Geral da ONU, Wilfried Lemke – propõe-se alertar para a melhoria das práticas de inclusão de pessoas com deficiências cognitivas.

A Associação de Beneficência dos Leitores da Revista Macau Business é responsável pela organização da conferência que terá lugar no MGM Macau, no dia 17, e na Escola Internacional de Macau, a partir do dia 18.

“Estamos ansiosos por acolher a conferência de 2017 com mais um painel composto por oradores internacionais e de grande importância, bem como uma audiência que reúna a sociedade local e pessoas com problemas cognitivos de todo o mundo”, declarou o co-fundador da associação, Paulo A. Azevedo, em comunicado.