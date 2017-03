Instalações da Zona de Lazer da Marginal da Taipa vão a concurso público ainda este ano

A construção das instalações de apoio da Ciclovia da Zona de Lazer da Marginal da Taipa já está concluída e o concurso público para exploração do restaurante e do espaço de aluguer de bicicletas que ali irão operar, vai decorrer ainda este ano. A informação foi dada ao PONTO FINAL por José Tavares, presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), à margem de uma das actividades de celebração do Dia Mundial da Árvore organizadas pelo organismo responsável pelas tarefas de gestão quotidiana do território.

“Não temos uma data muito fixa, mas vai ser este ano de certeza. As coisas estão prontas, agora é lançar o concurso para ver quem apanha isto e quando começa a funcionar”, disse José Tavares. “É para dar vida a este local. É um local muito frequentado agora e eu acho que é oportuno ter uma estrutura destas para o público poder utilizar”, acrescentou ainda o presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

O dirigente considera a marginal da Taipa uma zona “nobre” de Macau e foi por isso que o IACM decidiu apostar no espaço para desenvolver actividades de promoção do Dia Mundial da Árvore, assinalado ontem. O dia foi marcado pela plantação de espécies florais e árvores perenes naquela área, numa iniciativa que contou com a participação de estudantes e membros de associações locais.

“Esta é uma actividade que faz parte das actividades da Semana Verde. Apostámos nesta zona nova que foi sendo construída aos poucos (…) e onde as pessoas circulam para fazer o seu exercício diário e passeios – que fazem bem à saúde – daí que estamos a tentar melhorar estas relações com esta verdura toda e com estas árvores”, referiu José Tavares.

As actividades da edição de 2017 da Semana Verde arrancaram no sábado e prolongam-se até ao próximo fim-de-semana, em vários pontos da cidade. J.F.