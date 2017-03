Índices de confiança e satisfação dos trabalhadores melhoraram ligeiramente

O Instituto para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Ciência e Tecnologia (MUST) vem compilando desde há 11 anos os índices de confiança e satisfação dos trabalhadores locais, numa escala que tem cinco pontos como o valor máximo. Este ano o índice geral da confiança ficou-se pelos 3,05 pontos, apenas mais 0,1 por cento do que o do ano passado. Quanto ao índice de satisfação, registou 3,37, uma subida anual ainda mais ligeira (0,03 por cento).

“Os parâmetros que registaram os níveis mais baixos de confiança e satisfação este ano foram as oportunidades de promoção, aumentos salariais, oportunidades de formação e o impacto do trabalho na saúde, que foram também os mais baixos dos últimos anos, mas comparando com os dados da última década, também nesses quesitos registaram-se melhorias, o que demonstra que as empresas estão a tentar melhorar o ambiente de trabalho para os seus empregados”, considerou Sun Liyun, professor da MUST, em declarações à língua chinesa da Rádio Macau.