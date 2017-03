Incêndio leva à suspensão de operações em unidade fabril da Toyota

A Toyota Motor suspendeu a produção numa das suas fábricas no centro do Japão devido a um incêndio, confirmou esta terça-feira uma porta-voz da empresa.

O fogo deflagrou na noite de segunda-feira na unidade da Toyota na localidade de Inabe, em Mie, no centro do país, tendo as chamas consumido grande parte de um dos quatro andares do complexo. Um dos bombeiros foi transportado para o hospital, por problemas de visão, mas não foram registados mais feridos no incidente, disse a Toyota em comunicado.

O maior fabricante automóvel da terceira economia mundial produz anualmente 200 mil veículos na fábrica de Inabe, vendidos a nível doméstico e em vários países asiáticos, segundo dados divulgados pela emissora pública NHK. A Toyota encontra-se a avaliar a dimensão dos prejuízos e ainda não anunciou quando planeia retomar a produção.