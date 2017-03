IACM suspende importação de carne oriunda do Brasil

José Tavares, presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), assegurou ontem, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que o organismo que dirige está atento à qualidade da carne congelada importada do Brasil.

O responsável adiantou que o IACM vai solicitar aos importadores que suspendam a importação em termos imediatos, ainda que o Governo não tenha detectado nenhum problema na carne importada do Brasil.

Algumas empresas brasileiras foram acusadas de estarem a exportar produtos de carne fora de validade e a situação preocupa os responsáveis pelo IACM, uma vez que a carne importada do Brasil representa mais de 40 por cento do mercado total em Macau. José Tavares acredita que o problema terá tido origem no processo de certificação em alguns departamentos de quarentena no Brasil, daí que sobre os produtos em causa tenha recaído a suspeita de que não respeitariam os requisitos de Macau. O presidente do IACM deu ordem para que seja aumentada a tarefa de recolha de análise de amostras, reiterando que nenhum problema foi detectado.