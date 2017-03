Futebol de 5: Chao Pak Kei segundo em torneio de Hong Kong

A formação de futebol de cinco do Chao Pak Kei terminou a edição de 2017 da Taça Nike – uma prova organizada pela Associação de Futebol da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong – na segunda posição, com uma vitória e três pontos.

O torneio, que é patrocinado pela marca norte-americana de equipamentos desportivos, é um torneio triangular disputado por formações em representação de Macau, da RAEHK e da província continental de Cantão. A prova foi ganha pelo cinco do Hong Kong Old Boys, que conseguiu somar dois triunfos. O Chao Pak Kei, por sua vez, não conseguiu melhor do que um triunfo sobre a formação que representou Guangdong na competição. Com dois golos, Dino Kou foi o melhor jogador do C.P.K na prova.

O Chao Pak Kei, recorde-se, segue na terceira posição do Campeonato de Futebol de Onze de Macau. No fim-de-semana, o clube derrotou o Grupo Desportivo da Polícia de Segurança Pública, num encontro pautado por confrontos entre jogadores de ambas as equipas.