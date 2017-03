Deputados acusam Administração Pública de nepotismo e clientelismo na contratação

Apesar de terem mantido o silêncio no caso da “cunha” metida por Sónia Chan a Ho Chio Meng, os deputados Ho Ion Sang, Ella Lei e Song Pek Kei não pouparam críticas ao Instituto Cultural devido à contratação ilegal de funcionários. Song Pek Kei pediu mesmo medidas a Sónia Chan para resolver a situação.

João Santos Filipe

Quando a Secretária para a Administração e Justiça Sónia Chan foi escrutinada na Assembleia Legislativa devido à “cunha” que meteu a Ho Chio Meng, à excepção dos deputados José Pereira Coutinho, Leong Veng Chai, António Ng Kuok Cheong e Au Kam San, quase todos os outros parlamentares ignoraram o caso, remetendo-se ao silêncio. No entanto, ontem não foram poupadas críticas ao Instituto Cultural, na sequência do relatório do Comissariado Contra a Corrupção que acusa o orgamismo de ter abusado do sistema da aquisição de serviços para a contratação de funcionários.

A primeira crítica veio de Ella Lei Cheng I, deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau, que exige um regime de contratação de funcionários públicos mais transparente: “O referido regime de contratação peca também pela falta de transparência, de objectividade e de rigor, o que resulta em eventual clientelismo e nepotismo”, apontou Lei Cheng I.

“O referido comportamento prejudica o bom rigor e a imparcialidade da lei, constituindo uma grande injustiça para os residentes que pretendem trabalhar na função pública, e ainda leva a que o Governo enfrente riscos administrativos, financeiros e jurídicos”, notou-se sobre a postura do IC.

Apelo à tutela de Sónia Chan

Por sua vez o representante dos Kaifong, Ho Ion Sang, falou da existência de “reinos de nepotismo e tráfico de favores” dentro da administração, chegando ao ponto de referir que os funcionário público têm pouco conhecimento das leis da RAEM.

“Este tipo de recrutamento ilegal [do IC] demonstra que existem reinos de nepotismo e tráfico de favores, o que suscita dúvidas entre os diferentes sectores sobre a imparcialidade do recrutamento na função pública”, afirmou Ho Ion Sang.

“As contratações em violação da lei reveladas pelo CCAC não se limitam apenas ao nível departamental, reflectem também uma insuficiente e incompleta fiscalização, por parte do Governo, face às fraudes nos serviços administrativos. Alguns trabalhadores da função pública até têm fraca consciência sobre o Direito”, frisou.

Esta ideia foi partilhada por Song Pek Kei que exige que sejam tomadas medidas por parte da tutela da Secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan: “Sendo o responsável e executante da lei, o Governo não pode ignorar as infracções administrativas ocorridas ou até fugir às questões difíceis. Quanto à punição e responsabilização, algo deve ser feito”, disse Song Pek Kei.

“A tutela da área da Administração e Justiça tem de assumir a função de ‘alerta’, inteirando-se da situação em causa e dando uma resposta à sociedade”, realçou.