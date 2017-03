Codex Alimentarius: Aditivos alimentares discutidos esta semana no território

Macau acolhe ao longo desta semana a 49ª Sessão do Comité sobre Aditivos Alimentares do Codex Alimentarius. A conferência internacional decorre pela primeira vez no território, numa iniciativa que conta com o apoio do Governo Central, que “deu a oportunidade” e “depositou a confiança” para que Macau fizesse parte da organização do evento. A China é, de resto, o país anfitrião do comité especializado.

Já há muito que faz parte do passado, o tempo em que os alimentos eram maioritariamente produzidos, vendidos e consumidos a nível local. O último século, para o comércio internacional de géneros alimentícios, foi sinónimo de um crescimento exponencial, com a quantidade e a variedade de alimentos trocados as várias regiões do planeta a registarem números recorde. A segurança alimentar manifesta-se, actualmente, um dos grandes desafios mundiais que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiram encarar, já em 1963, com a criação de uma organização internacional que coordena normas e padrões técnicos na área alimentar, protegendo a saúde dos consumidores e assegurando trocas internacionais justas: a “Codex Alimentarius”. Macau acolhe, até ao final da semana, a 49ª Conferência do Comité sobre Aditivos Alimentares da organização, uma conferência internacional que reúne participantes do mundo inteiro.

“Essencialmente, este evento serve para discutir os níveis [de aditivos] alimentares que são aceites em diversos países. Portanto, a segurança alimentar é um ponto essencial da questão porque para além da saúde também toca na parte económica e tem que ser muito bem discutida no seio da comunidade internacional. Há padrões alimentares que têm que ser discutidos anualmente porque conforme o consumo dos produtos, o nível varia. Quando há maior consumo, a exigência tem que ser maior. É nessa perspectiva que se discute anualmente sobre esses padrões”, explicou o presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), José Tavares, ao PONTO FINAL.

Depois de ter recebido o apoio do Centro Nacional da China para Avaliação de Riscos de Segurança Alimentar para integrar a representação oficial da República Popular da China na conferência realizada no ano passado na cidade de Xi’an, na China Continental, o Centro de Segurança Alimentar do IACM viu-se inserido, uma vez mais, na delegação chinesa, ainda que desta feita seja uma das entidades responsáveis pela organização do evento: “Nós não somos membros directos. Quem é o membro directo é a China. Portanto, estamos ali porque foi através da China que nos conseguimos anexar à organização. (…) Quem fala é a China, não somos nós. (…) Nós organizámos o evento em si, não participamos nele”, explicou o dirigente.

Na edição deste ano – que decorre no Hotel Conrad até sexta-feira – são discutidas as inovações no âmbito dos aditivos alimentares, considerados pelo Codex Alimentarius “qualquer substância que não seja consumida, enquanto alimento, por si só, e que não seja utilizada, normalmente, como um ingrediente típico da comida”. Os níveis de aditivos permitidos são estabelecidos e recomendados pelo Comité sobre Aditivos Alimentares. O encontro desta semana, em Macau, regista “a maior participação de sempre, contando com mais de 300 participantes”, salienta José Tavares.

No que diz respeito ao posicionamento específico de Macau, o presidente do IACM explicou ao PONTO FINAL que o Executivo segue “alguns parâmetros” do Codex, mas também cria os seus próprios: “Estudamos [os padrões] consoante as decisões que são tomadas lá [comité], mas também podemos ter os nossos parâmetros segundo as nossas necessidades”, apontou.

José Tavares referiu também que o Governo realiza o controlo de segurança alimentar em várias fases, num processo delineado em cadeia: “Nós exigimos uma certificação do próprio produto de origem, portanto o país tem que certificar os padrões exigíveis para poder ser exportado. Depois da certificação, fazemos os nossos testes e, aleatoriamente, tiramos alguns produtos para ir ao laboratório testar se está conforme, ou não, às especificações tidas nos certificados de importação e se isso condiz, ou não, com os nossos padrões.”

Já a 3ª fase do controlo alimentar aplica-se à circulação dos produtos dentro do território até ao seu consumo, nomeadamente à formão como é armazenado e vendido: “Até ao mercado fazemos um acompanhamento de perto, portanto fazemos uma fiscalização constante para ver se a prática está ou não a ser feita conforme as nossas exigências. Por exemplo, se falarmos de carne, a exigência tem que ser maior e o armazenamento tem que ser uma coisa muito rigorosa, a uma temperatura X que exigimos”, explicou Tavares. O sushi e outros alimentos crus também são considerados “alimentos de alto risco” e merecem “mais atenção” do Governo, garantiu o dirigente. J.F.