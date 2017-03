China pede ao Brasil um maior controlo sobre produtos alimentares

A República Popular da China exigiu ontem ao Brasil uma maior transparência na investigação que está a desenvolver sobre fabricantes de carne que vendiam produtos contaminados para o exterior e insta as autoridades de Brasília a um reforço do controlo sobre os alimentos exportados pelo país.

“Esperamos que o Brasil leve a cabo uma minuciosa investigação, de forma aberta e transparente, e informe a China dos resultados”, afirmou a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying.

Pequim decidiu suspender temporariamente as suas importações de carne brasileira, após uma operação policial no Brasil detectar um esquema de facilitação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos.

Hua sublinhou que se trata de uma medida de “prevenção” e “temporária”, mas considerou que é cedo para apontar a data em que a importação de carne brasileira voltará a ser autorizada no Continente.

A porta-voz instou ainda Brasília a reforçar o controle para garantir a segurança e fiabilidade dos produtos que vende na República Popular da China.

Coreia do Sul, Chile e União Europeia anunciaram também a suspensão das importações de carne produzida no Brasil, enquanto o Governo do Presidente Michel Temer tenta limitar o impacto do escândalo, que afectou um dos sectores mais fortes da economia brasileira.

De acordo com a polícia federal brasileira, funcionários públicos eram subornados por directores de empresas para darem aval a carnes com prazos de validade já ultrapassados e adulteradas.

Entre as práticas, foi comprovado o uso de químicos para melhorar o aspecto das carnes, a falsificação de etiquetas com a data de validade ou a inclusão de alimentos não adequados para consumo na elaboração de enchidos.