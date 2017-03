Cheong Kin Man arrecadou prémios na Índia com a curta “Uma Ficção Inútil”

Cheong Kin Man, cineasta natural de Macau, venceu mais um prémio internacional com a sua curta-metragem “Uma Ficção Inútil”. Desta vez, foi no Festival de Cinema Mundial da Índia, em Hyderabad, capital do estado indiano de Telangana, na categoria de “Melhor Montagem”. É o segundo prémio que o doutorando em Artes Visuais pela Universidade Livre de Berlim conquista este mês, na Índia, com a curta-metragem. No Festival de Curtas-metragens e Documentário Atarva, em Bombaim, no passado dia 10, “Uma Ficção Inútil” recebeu o Prémio para melhor filme.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...