Casa de leilões Poly Macau apresenta obras-primas chinesas do século XX

Para celebrar o quinto aniversário da Poly Auction, a casa mãe de Hong Kong, a subsidiária local da leiloeira – a Poly Macau – vai conduzir uma iniciativa denominada “Fusion – Special Feature of Chinese Art Jointly Presented by Hong Kong and Macau”, o primeiro leilão conjunto realizado em simultâneo pelas duas casas. Em destaque estarão obras de importantes autores chineses do século XX.

Entre os principais trabalhos apresentados no co-leilão, destaca-se a tela a óleo “Número 6 da Série Máscaras”, de Zeng Fanzhi, que será exibida na galeria do hotel Regency Art, em Macau, de 27 de Março a 5 de Abril. Além de Zeng Fanzhi, o leilão irá incluir uma série de obras-primas de outros cinco artistas chineses: Xu Beihong, Li Keran, Wu Guanzhong, Chu Teh-chun e Zao Wou-ki.

O visionamento das obras e o leilão terão lugar no Grand Hyatt Hong Kong, de 1 a 4 de Abril, informa a casa de leilões num comunicado de imprensa.