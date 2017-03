Autoridades chinesas vão banir quem fizer batota em maratonas

As autoridades do Continente vão afastar da competição que fizer batota em maratonas, visando evitar novos escândalos num desporto que está em rápido crescimento no país, com quase três milhões de participantes em 2016. A decisão é válida a título perpétuo, adiantaram ontem os responsáveis pela organização que tutela a prática de atletismo no Continente.

Segundo a Associação de Atletismo da China (AAC), quem participar de maratonas sob um nome falso, ou recorrer a um substituto a meio da prova, arrisca-se a ser banido do desporto. A primeira infracção é punida com a interdição de voltar a correr na prova em que esta foi cometida. No caso de segunda infracção, o infractor é banido de participar em todas as maratonas organizadas na China.

Em Dezembro passado, a morte de um homem numa prova realizada na cidade de Xiamen, sudeste do país, expôs os casos de fraude nas maratonas organizadas no Continente. Após um homem chamado Hu morrer de ataque cardíaco, quando faltavam 4,5 quilómetros para chegar à meta, foi descoberto que este corria em nome de outra pessoa.

A organização desqualificou mais tarde trinta dos 18.000 participantes. Desde que a primeira maratona foi organizada em Pequim, em 1981, que a modalidade ganhou popularidade no país. Em 2016, quase três milhões de pessoas participaram em 328 maratonas, em 133 cidades da China, segundo a ACC, um acréscimo de 150 por cento, face ao ano anterior. Este ano o país deverá organizar um total de 500 provas.

O objectivo da ACC é organizar 800 maratonas, até 2020, com mais de dez milhões de participantes.