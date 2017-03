Em 2016, a Assembleia Legislativa teve uma despesa total de 159,2 milhões de patacas, de acordo com o Relatório e Conta de Gerência para 2016, que foi aprovado ontem com todos os votos a favor dos 32 deputados.

No entanto – as receitas, na sua maior parte provenientes dos saldos positivos do ano de 2015 e das transferências do orçamento da RAEM – foram de 159,9 milhões de patacas, pelo que houve um saldo positivo de 737,96 mil patacas.