Alimentos, gasolina e propinas escolares encareceram

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) relativo ao mês de Fevereiro aumentou 0,37 por cento (comparativamente ao mesmo mês do ano anterior) para atingir 108,79. Os principais factores impulsionadores deste crescimento foram os aumentos nos preços das refeições adquiridas fora de casa, gasolina, automóveis e consultas externas, bem como a subida das rendas nos parques de estacionamento e das propinas escolares.

Pese embora a subida geral dos preços, o crescimento homólogo do Índice de Preços ao Consumidor em Fevereiro registou um abrandamento significativo face ao crescimento homólogo registado em Janeiro (1,76 por cento). De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), as razões para esse abrandamento terão sido, por um lado, a significativa diminuição homóloga dos preços das excursões e dos produtos hortícolas –fortemente influenciados por efeitos sazonais – e por outro, a queda das rendas da habitação.

Entre as várias secções de bens e serviços, os índices de preços da educação, das bebidas alcoólicas e tabaco, bem como dos transportes subiram 7,36, 7,17 e 6,97 por cento, respectivamente, face a Fevereiro de 2016. O índice de preços da secção dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas cresceu 0,14 por cento, em termos anuais, representando a maior despesa dos agregados familiares. Por outro lado, registaram-se as maiores quedas homólogas nos índices de preços na recreação e cultura (menos 8,26 por cento) e da habitação e combustíveis (menos 1,86 por cento).

Apesar do aumento homólogo do IPC Geral em Fevereiro, comparativamente a Janeiro registou-se uma descida de 0,42 por cento.

Contabilizando as estatísticas registadas nos primeiros dois meses do ano, o IPC Geral médio cresceu 1,06 por cento, em relação ao mesmo período do ano transacto.