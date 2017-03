AL rejeita discutir aumento das taxas administrativas para remoção de veículos

A proposta de discussão apresentada por Leong Veng Chai acabou por ser chumbada, com todos os votos dos deputados nomeados pelo Chefe do Executivo e seis dos nove parlamentares presentes eleitos por sufrágio indirecto. Os deputados Mak Soi Kun, Melinda Chan, Zheng Anting e Song Pek Kei optaram por não votar.

João Santos Filipe

Os deputados da Assembleia Legislativa rejeitaram ontem a hipótese de realizar um debate, com a presença do Governo, sobre a subida das taxas administrativas relacionadas com o sector dos transportes. A proposta foi apresentada Leong Veng Chai, mas na altura de votar, 14 deputados revelaram-se contra, 10 mostraram-se a favor e 4 abstiveram-se, num total de 28 votantes.

Entre os deputados eleitos por sufrágio directo, Mak Soi Kun, Zheng Anting, Melinda Chan e Song Pek Kei optaram por sair da sala no momento da votação ou por simplesmente não participar no acto.

Todos os sete deputados nomeados pelo Chefe do Executivo votaram contra a proposta, evitando assim que representantes do Governo tenham de se deslocar ao hemiciclo com o propósito de dar mais explicações sobre a medida.

Antes da votação o deputado nomeado Ma Chi Seng, membro da família Ma, que segundo o PONTO FINAL apurou está ligada à empresa responsável pelos parquímetros da cidade, não se manifestou sobre um eventual conflito de interesses, mas defendeu a postura do Governo: “As últimas medidas implementadas pelo Governo em relação aos veículos geraram uma forte reacção da sociedade. Mas por um lado, muitas vozes entendem que as medidas combatem o estacionamento ilegal”, defendeu Ma Chi Seng.

“Quem sai beneficiada com estas medidas é a população. Creio que essas medidas são positivas, por isso, por que é que não deixamos que sejam implementadas?”, questionou o deputado.

Por sua vez, o advogado Vong Hin Fai criticou a proposta de votação e apelou para a necessidade de mudar os procedimentos da Assembleia Legislativa. O deputado nomeado defendeu que não devia ter sido apresentada a proposta de debate porque Leong Veng Chai já tinha apresentado uma interpelação escrita sobre o assunto. Outro do argumento de Vong Hin Fai foi a eficiência do aumento no combate ao estacionamento ilegal.

Críticas ao Governo

No campo dos deputados eleitos por sufrágio indirecto, entre os 9 presentes na altura de votar, 6 foram contra a proposta, sendo que Chan Hong e Ella Lei Cheng I votaram a favor. Apesar de Lam Heong Sang fazer parte da FAOM, à imagem de Ella Lei, o vice-presidente do hemiciclo optou por abster-se.

Em relação aos deputados eleitos directamente, além dos que preferiam não votar, também Chan Meng Kam optou por se abster, expressando a sua decisão através do voto. Já Angela Leong votou contra. Todos os outros 8 deputados eleitos directamente votaram a favor.

No final foram vários os parlamentares que criticaram o Executivo por não ter ouvido a população ou ter comunicado a medida de forma eficaz antes de aplicar a mesma no início do ano.

Mesmo Song Pek Kei, que não quis participar na votação, e Angela Leong On Kei, que votou contra a discussão do assunto, responsabilizaram as falhas do Executivo pela confusão gerada.

Coutinho impedido de fazer declaração de voto

José Pereira Coutinho foi ontem impedido pelo presidente da Assembleia Legislativa de realizar a sua declaração de voto. O caso casou alguma confusão e Ho Iat Seng teve mesmo de explicar que o deputado já tinha intervindo antes da votação e que como tal não poderia falar outra vez.

No entanto, José Pereira Coutinho afirmou ao PONTO FINAL não compreender a decisão porque não era um dos subscritores da proposta para o debate sobre o aumento das taxas administrativas: “Vou pedir explicações através de um requerimento escrito para que me digam porque fui impedido e qual é a base legal. Considero que foi erro”, afirmou, frisando que não viu qualquer intenção negativa no que considerou uma falha.