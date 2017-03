Abandono do Hotel Palácio Imperial Beijing preocupa população

As pessoas que vivem junto do Hotel Palácio Imperial Beijing estão preocupadas com a segurança e acumulação de lixo naquele espaço, desde que a unidade hoteleira foi encerrada por ordem da Direcção dos Serviços de Turismo. A questão foi ontem levada à Assembleia Legislativa pela deputada Chan Hong.

“Recentemente, alguns residentes disseram-me que, cada vez que passam perto do hotel, há mau cheiro da água residual. O lixo acumula-se na praça em frente da porta principal e, às vezes, vêem pessoas a deslocar-se para o edifício”, alegou Chan Hong durante operíodo de intervenções antes da ordem do dia.

“Os residentes estão preocupados, uma vez que esta situação não só pode afectar o ambiente, mas também levar ao aparecimento de problemas de segurança”, frisou.

A deputada diz ainda que depois de realizar uma visita ao local que confirmou que as portas estão abertas, o lixo não é limpo e que apenas existe um segurança naquela zona.