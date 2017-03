A música volta a ligar Ocidente e Oriente

Depois de Macau, de Hong Kong e de vários países do Extremo Oriente, a Índia, o Sri Lanka e a Ásia Central. O projecto “T(h)ree”, idealizado pelo produtor português David Valentim, está de volta, com três novos discos de fusão musica que deverão ser lançados em Abril.

Clã, Amélia Muge, Old Jerusalem, Cave Story ou First Breath After Coma são alguns dos artistas e grupos portugueses que se juntam a músicos do Médio Oriente, Ásia Central e sudoeste asiático em três novos discos do projecto “T(h)ree”, a lançar em Abril.

São mais de três dezenas de grupos e músicos portugueses que trabalharam com artistas do Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Cazaquistão, Uzbequistão, Índia e Sri Lanka. O resultado está na numa caixa com lançamento marcado para 28 de Abril.

O primeiro single é divulgado hoje: “Nura pakhang”, em português “Eu e tu”, é um tema bilingue escrito por Carlos Tê, Hélder Gonçalves, Manuela Azevedo e o indiano Mayanglambam Mangangsana, interpretado pelos Clã e pela cantora indiana Mangka. O vídeo, gravado no Porto e no estado indiano de Manipur, é assinado pelo também indiano Romi Meitei.

“T(h)ree” é coordenado por David Valentim que, desde 2010, tem reunido músicos portugueses e asiáticos em discos pensados “como bandas sonoras de uma viagem imaginária entre Portugal e Ásia”.

À agência Lusa, o produtor português esclarece que se trata “não de uma viagem de cruzeiro ou em ‘tour’”.

“Mas de uma viagem mais exploratória, que nos leva por locais menos previsíveis e mais misteriosos”.

O objectivo é “dar a conhecer novas culturas através de encontros musicais originais entre músicos portugueses e dos mais variados pontos da Ásia. Se cumprirmos o que nos propomos fazer e chegarmos com esta música ao maior número de pessoas possível, então ficaremos muito satisfeitos”, afirma David Valentim.

Nos primeiros três volumes participaram Mão Morta, Balla, Norberto Lobo, A Naifa, Noiserv, Best Youth ou Bizarra Locomotiva, entre outros, que trabalharam com artistas de Hong Kong, Macau, Filipinas, Singapura, Japão e Coreia do Sul: “Tivemos boas críticas, quer do público, quer da imprensa especializada em Portugal e nos territórios asiáticos envolvidos. Esgotámos os nossos stocks em Singapura, Taiwan e Japão. Cumprimos os objectivos iniciais de dar a conhecer a música portuguesa em locais aos quais esta não chega ou tem pouca relevância. E vice-versa”.

Agora, “T(h)ree” chega a novas geografias do continente asiático: “Convidámos músicos portugueses que admiramos, de vários quadrantes, e juntámo-los a outros que pudessem complementar a sua sonoridade. O produto final é por vezes surpreendente e outras vezes mais contido”.

O projecto permite a artistas nacionais explorar “novas sonoridades e tentar abrir portas a novos mercados”, nesta espécie de novos descobrimentos pela música:”Há um grande sentimento de partilha e genuíno interesse por parte dos músicos portugueses. Não vivemos nos nossos casulos, e continuamos abertos à ideia de descobrir o mundo. Desta vez, pela música”, conclui David Valentim.

A edição está a cargo da portuguesa Omnichord Records, numa produção que conta com o apoio da Fundação Oriente e cujas receitas revertem para a “Make a Wish Portugal”. A caixa tem lançamento marcado para 28 de Abril em edição física – na primeira fase apenas para Portugal – e digital.