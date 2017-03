Xi e Tillerson prometem reforçar laços entre Pequim e Washington

O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping e o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson comprometeram-se este domingo, em Pequim, a trabalhar para fortalecer os laços entre ambas as potencias mundiais.

Xi e Tillerson encontraram-se horas depois de a Coreia do Norte ter lançado um ‘rocket’, numa altura em que decorrem negociações para uma cimeira no próximo mês entre Xi Jinping e Donald Trump, nos Estados Unidos.

Xi disse a Tillerson que ele e Trump decidiram, num telefonema no mês passado, “fazer um esforço conjunto para desenvolver a cooperação China-Estados Unidos”: “Acreditamos que podemos garantir que a relação vai avançar de forma construtiva para uma nova era”, afirmou.

“Estou confiante que, desde que consigamos fazer isto, a relação pode certamente avançar na direcção certa”, acrescentou o Presidente chinês.

Antes de aterrar em Pequim, Tillerson visitou o Japão e a Coreia do Sul, onde declarou que Washington vai abandonar a estratégia “falhada” de paciência diplomática com Pyongyang, algo que pode desagradar às autoridades da República Popular da China. Na sexta-feira, Trump escreveu no Twitter que as autoridades chinesas não estão a fazer o suficiente para controlar o vizinho e aliado historio norte-coreano.

As relações com Pequim foram também postas à prova com a instalação de um sistema de defesa antimísseis na Coreia do Sul, a que a China se opõe.

Ainda assim, Tillerson adoptou uma postura conciliatória: “Sabemos que através do diálogo chegaremos a uma melhor compreensão, que conduzirá a um reforço dos laços entre a China e os Estados Unidos e definirá o tom da nossa futura relação de cooperação”.