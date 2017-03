Wong Sio Chak em negociações com Singapura e Alemanha para facilitar mecanismos de circulação

O Gabinete do Secretário para a Segurança está em negociações com Singapura e a Alemanha com o propósito de garantir medidas de autorização automática mutuamente benéficas para os residentes de ambos os territórios. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Região Administrativa Especial e a Alemanha alcançaram já um consenso quanto à implementação de um plano que prevê que os titulares do passaporte da RAEM possam utilizar os canais electrónicos de passagem automática situados nos aeroportos germânicos.

Já as medidas de benefícios mútuos com Singapura encontram-se ainda em estudo. O gabinete de Wong Sio Chak respondeu entretanto à deputada Kwan Tsui Hang que a taxa de residentes da China continental que usam os canais de passagem automática cresceu de 46 por cento em 2014 para 64,5 por cento em 2016.