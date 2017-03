Vencedores do Concurso de Contos chegam de Portugal, Brasil e Macau

Fotografia: Eduardo Martins;

A 6.ª edição do Festival Literário de Macau culminou ontem com a apresentação do V Livro de Contos e Outros Escritos da Rota das Letras, “Cinco Sentidos”. O volume reúne os contos dos três vencedores da quinta edição do Concurso de Contos do festival e ainda um conjunto de 21 contos escritos por autores convidados da edição do ano passado do Festival Literário de Macau. A edição deste ano do concurso contou com a submissão de mais de 70 textos, na sua maioria de língua portuguesa, mas também nas línguas inglesa e chinesa.

Loi Chi Pang, autor natural de Macau, foi o vencedor da versão chinesa do concurso de contos, com “O Absurdo da Galinha”. É já a segunda vez que o escritor é distinguido no concurso, depois de “A Pequena Loja”, em 2014. Adi Berenice e Silva, autora brasileira a residir em Portugal, foi a vencedora da versão em língua portuguesa do concurso, com o conto “Mar Adentro”. E, finalmente, João Carvalho da Silva, de Portugal, foi o vencedor da versão em língua inglesa, com o conto “Aether”. Cada um dos autores dos contos distinguidos recebe um prémio no valor de 10 mil patacas e tem o seu texto publicado nas três línguas em que se encontra disponível o volume “Cinco Sentidos”, ontem lançado na sessão de encerramento do festival.

Os vencedores foram seleccionados pelos jurados Chan Koonchung, Ricardo Adolfo e Bengt Ohlsson. Loi Chi Ping esteve presente, ontem, na cerimónia de entrega dos prémios, tendo recebido o certificado das mãos de Ana Paula Cleto, coordenadora da delegação de Macau da Fundação Oriente.

Entre os 21 escritores convidados da edição de 2016 do Rota das Letras, que remeteram um conto para integrar o volume “Cinco Sentidos”, estão Angelo R. Lacuesta, Carol Rodrigues, Daniel Pires, Ernesto Dabó, Felipe Franco Munhoz, Graça Pacheco Jorge, Luísa Fortes da Cunha, Paulo Franchetti, Marcelino Freire, Paulo José Miranda, Ricardo Adolfo, Un Sio San ou Xi Wa.