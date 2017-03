UMAC e Comissão de Ciência de Cantão assinam acordo de cooperação

O presidente do município de Guangzhou, capital da vizinha província continental de Cantão, visitou ontem a Universidade de Macau, tendo estado reunido com Wei Zhao, reitor da principal instituição de ensino superior do território.

O encontro serviu para que ambos os responsáveis discutissem quer os princípios pedagógicos que norteiam o ensino na Universidade de Macau, quer os projectos de investigação científica que se encontram actualmente a ser desenvolvidos por investigadores da instituição de ensino superior.

A reunião entre Wen Guohui e Wei Zhao fez, de resto, culminar uma visita que resultou na assinatura de um memorando de cooperação entre a Universidade de Macau e a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação de Guangzhou. O acordo prevê o reforço do intercâmbio na área da ciência e da tecnologia e a promoção de uma maior integração do ponto de vista da dinamização de projectos conjuntos, em linha, de resto, com o projecto – delineado por Pequim – de fomento da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau.