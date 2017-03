UMAC atribui doutoramento honoris causa a Jin Pingwa

A Universidade de Macau vai atribuir esta quarta-feira o grau de doutor honoris causa ao escritor Jia Pingwa, pelo contributo dado pelo autor às letras chinesas e, de um modo geral, à literatura. A imposição do grau será conduzida amanhã, numa cerimónia agendada para as quatro da tarde. Logo após, Jia profere uma palestra, intitulada “Escrita Literária Contemporânea em Língua Chinesa” em que vai partilhar com os alunos da maior instituição de ensino superior do território a forma como vê a literatura chinesa contemporânea.

Entre as obras primas do escritor contam-se “Qin Qiang”, “Fei Du” e “Fu Zao”. Os seus trabalhos foram traduzidos para mais de duas dezenas de línguas, incluindo sueco, russo, japonês ou coreano. Jin Pingwa recebeu numerosos prémios pelos livros que escreveu. Entre eles, os mais relevantes são o Prix Femina Étranger por “Fei Du” ou o Prémio Pégaso para a Literatura por “Fu Zao”.