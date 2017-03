“Uma Ficção Inútil” continua a levar Cheong King Man aos quatro cantos do mundo

A curta-metragem “Uma Ficção Inútil”, produzida por Cheong Kin Man vai continuar a ser projectada em várias partes do mundo. O realizador, natural de Macau, prepara-se para viajar até à Bélgica, a Alemanha, a Macedónia, os Estados Unidos e à América Central, regressando no final do ano à Macedónia.

Cheong Kin Man, que estuda Antropologia Visual na Universidade Livre de Berlim, vai estar no próximo mês em Bruxelas, na Bélgica – país onde já residiu – para apresentar a sua mais conhecida criação na Universidade Livre da Capital Belga.

Já em Maio, o realizador vai marcar presença no ciclo de conferências “Estética, Média e Culturas da China”, promovido pela Universidade de Colónia, na Alemanha, sendo que o convite lhe foi endereçado com o propósito de assinalar as comemorações do Movimento Quatro de Maio da China. A par da curta “Uma Ficção Inútil”, na cidade de Colónia apresentará também, mas no dia 5, o documentário “As Fontes de Água de Macau”, produzido entre 2007 e 2008. A projecção integra-se nas cerimónias de evocação do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP, na Universidade Popular da Colónia.

Em Junho, Cheong Kin Man dá a conhecer “Uma Ficção Inútil” na feira de arte Paratissima Skopje, na Macedónia, país a que deve regressar em Novembro para uma nova projecção, desta feita na Cinemateca da Macedónia.

Depois, o realizador também vai participar na Conferência da Rede Europeia de Cinema e Estudos dos Media, que se realiza entre os meses de Junho e Julho, na Universidade de Paris (Sorbonne Nouvelle – Paris III), França.

Segue-se uma incursão pelos Estados Unidos e pela América Central, em Julho, com a participação no Festival de Cinema e Músicas do Mundo, estando a sua curta-metragem “Uma Ficção Inútil” nomeada para a categoria de melhor filme experimental.