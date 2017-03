Ucrânia: Titulares do passaporte da RAEM com visto à chegada

Depois de obtida a confirmação da Embaixada da Ucrânia na República Popular da China, a Direcção dos Serviços de Identificação (DSI) informou ontem que os titulares de passaporte da RAEM que viajem para aquele país do Leste da Europa – seja enquanto turistas ou em viagem de negócios – podem agora solicitar o visto à chegada ao Aeroporto Internacional de Boryspil ou no Aeroporto Internacional de Odessa, e ser-lhes-á facultada uma estadia naquele país até 15 dias. A Direcção dos Serviços de Identificação referiu ainda que actualmente são 127 os países e territórios que concedem isenção de visto ou visto à chegada a titulares do passaporte da RAEM. Os cidadãos que pretendam obter mais informações sobre esta matéria podem fazê-lo através da página electrónica dos Serviços de Identificação.

