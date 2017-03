Turismo investiga o aluguer clandestino de duas fracções económicas

Entre os casos recentemente descobertos em acções de fiscalização do Instituto de Habitação (IH) a unidades de habitação económica utilizadas de forma irregular (ver na página 5 artigo “IH conclui retoma de três de 40 casas económicas ocupadas de forma indevida”), continuam a ser investigados dois apartamentos onde alegadamente estavam a ser operadas pensões ilegais.

Ambos os casos, reportados à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e à Direcção dos Serviços de Turismo (DST), estão ainda na fase de recolha de provas, adiantou ontem Maria Helena de Senna Fernandes, directora da DST, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, sem ser capaz de confirmar se se tratava das duas unidades no Edifício do Lago referidas em anúncios de serviços de aluguer de alojamento publicados num site especializado na Internet.

Na mesma entrevista, a responsável comentou também os recém-revelados planos para a construção da Zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, considerando essa uma boa oportunidade para a transformação da zona meridional da China numa região de turismo de classe mundial.

Relativamente ao mercado de viagens, a directora da DST adiantou que Macau iria trabalhar de perto com Hong Kong e Guangdong para desenvolver produtos turísticos conjuntos, nomeadamente pacotes com rotas a passar pelas três regiões, que começariam a ser promovidos ainda no final deste mês, num evento em Jacarta, capital da Indonésia.

Helena de Senna Fernandes referiu-se ainda à melhoria da comunicação entre as três partes com vista a uma gestão de qualidade e manutenção da ordem, nomeadamente através de uma polícia especializada em lidar com turistas, sublinhando ainda os avanços do grupo de trabalho voltado para o desenvolvimento do turismo individual de embarcações de recreio.