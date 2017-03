Terminal Marítimo do Pac On vai colocar veículos eléctricos ao serviço dos passageiros

O novo Terminal Marítimo do Pac On vai ser equipado com veículos com motor eléctrico semelhantes aos que existem nos Aeroportos para que as pessoas se possam deslocar dentro da infra-estrutura. A novidade foi avançada ontem por Susana Wong, directora da Direcção de Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Ainda de acordo com as declarações de Susana Wong, os trabalhos no terminal estão a ser realizados para que a estrutura possa abrir as portas aos público ainda antes de Maio. Nesta fase estão a ser testados os equipamentos e mesmo o software dos computadores do terminal.

A responsável justificou a necessidade de comprar este tipo de veículos com a dimensão do novo terminal, que disse não ser comparável ao que actualmente está em funcionamento no Porto Exterior.