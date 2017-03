Tensão na península coreana preocupa China e Estados Unidos

Antes de se ter reunido com Xi Jinping, o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, foi recebido na capital chinesa por Wang Yi. O encontro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês serviu para discutir, sobretudo, a situação na península coreana. Pequim e Washington concordam que a tensão alcançou “um nível bastante perigoso” ao longo dos últimos meses.

Washington e Pequim concordaram no fim-de-semana que a tensão na península coreana alcançou um nível “bastante perigoso” e comprometeram-se a fazer “todo o possível” para evitar um conflito, afirmou no sábado o secretário de Estado dos Estados unidos, Rex Tillerson.

“Penso que partilhamos a opinião de que as tensões na península são agora bastante elevadas e de que as coisas alcançaram um nível bastante perigoso”, afirmou Tillerson numa conferência de imprensa depois de se reunir em Pequim com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi.

“Comprometemo-nos a fazer tudo o que possamos para prevenir o rebentamento de qualquer conflito”, adiantou.

Tillerson disse ainda que Washington e Pequim iriam trabalhar para ver se conseguiam convencer Pyongyang a corrigir o percurso a afastar-se do desenvolvimento das armas nucleares.

O secretário de Estado dos Estados Unidos debateu ontem com o Governo chinês uma nova estratégia para lidar com a Coreia do Norte, naquela que é a primeira visita ao Continente de um membro do gabinete do presidente norte-americano.

Rex Tillerson chegou no sábado a Pequim proveniente da Coreia do Sul e do Japão, onde lembrou a necessidade de mudar a estratégia de Washington em relação a Pyongyang e assegurou que todas as “opções estão abertas”.

Em outras escalas desta viagem à Ásia, o secretário de Estado defendeu um novo plano para fazer frente aos avanços norte-coreanos após os seus últimos ensaios, mas não deu quaisquer detalhes.

Na sexta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson disse que uma ação militar dos Estados Unidos contra o regime de Pyongyang era “uma opção que está em cima da mesa”, após visitar a zona desmilitarizada que divide a península coreana.

“Nós não queremos que as coisas cheguem a um conflito militar”, disse Tillerson, acrescentando que se a Coreia do Norte incrementar “as ameaças”, as opções passam a ser militares: “Se eles [Coreia do Norte] elevarem a ameaça através do programa de armamento a um nível que, acreditamos, pode obrigar a uma ação [militar], então essa opção fica em cima da mesa”, afirmou o secretário de Estado norte-americano.