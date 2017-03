Sporting penalizado por utilização ilegal de jogador, após queixa do Lai Chi

Fotografia: José Reis;

O Sporting de Macau foi ontem penalizado com uma derrota por 3-0 no jogo realizado a 4 de Março diante do Lai Chi, que tinha terminado empatado a um golo, devido à utilização ilegal do jogador Júnior Soares. No entender da Associação de Futebol de Macau, o jogador está inscrito num clube da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong pelo que não poderia ter sido utilizado.

Com esta decisão, os leões passam a somar 6 pontos, ocupando o 8.º lugar, e o Lai Chi sobe à 9.ª posição com 5 pontos. Outro facto relevante nesta luta pela manutenção prende-se com o facto da queixa que chegou à Associação de Futebol de Macau ter partido do próprio Lai Chi. De acordo com a informação a que o PONTO FINAL teve acesso a queixa entrou na Associação de Futebol a 6 de Março na segunda-feira de manhã.

Contactado pelo PONTO FINAL, o Sporting de Macau explicou que ainda está a analisar e ponderar o conteúdo da penalização para depois decidir se vai ou não recorrer da decisão da Associação de Futebol de Macau.