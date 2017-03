Seul alarmada com avanço tecnológico de Pyongyang

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul qualificou esta segunda-feira como “um avanço significativo”, dentro do programa de armamento impulsionado pela Coreia do Norte, o teste de novos motores de projécteis anunciado no domingo pelo regime de Kim Jong-un.

Um porta-voz do Ministério da Defesa do Executivo de Seul explicou à agência noticiosa espanhola EFE que as imagens do ensaio facultadas pela Coreia do Norte e outros dados relacionados parecem mostrar “motores com boa eficiência”.

A observação tem lugar um dia depois de Pyongyang ter informado que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, presenciou o ensaio relativo aquela tecnologia de propulsão, que poderá integrar um motor principal e quatro auxiliares. Kim Jong-un ter-se-á deslocado à base de lançamentos espaciais de Sohae, no noroeste do país, para assistir ao teste.

Não é habitual Seul falar de forma tão directa dos resultados técnicos dos testes de armamento norte-coreanos, o que parece evidenciar os progressos que Pyongyang tem alcançado neste domínio nos últimos tempos.

A agência oficial norte-coreana KCNA considerou o lançamento do foguetão um evento de “significado histórico”, que representa “uma nova era para a indústria de foguetões Juche”, o sistema socialista baseado na autossuficiência e no culto da personalidade.

Este teste, que coincidiu com a visita do secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, à região e com as manobras militares conjuntas que Washington e Seul realizam anualmente em território sul-coreano, deixa antever que Pyongyang poderá testar em breve um projéctil de longo alcance.

Na mensagem de Ano Novo, Kim Jong-un garantiu que o país está na fase final de fabrico de um míssil balístico intercontinental (ICBM) e a hipótese não é, de resto, desconsiderada nem pela Coreia do Sul, nem pelos Estados Unidos da América.