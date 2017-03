Segundo Encontro de Mestres de Wushu decorre entre 10 e 13 de Agosto

Fotografia: Eduardo Martins;

A segunda edição do Encontro de Mestres de Wushu – grande festival anual de artes marciais chinesas que tem lugar em Macau, em vários pontos da cidade – vai realizar-se este ano entre os dias 10 e 13 de Agosto.

Tal como no ano passado, o festival vai desenrolar-se por três grandes vertentes, nomeadamente sanda (combate), taolu (“formas”, numa tradução livre, a variante extra-combate, apenas com simulação de golpes e movimentos, por vezes com recurso a armas e objectos) e danças de dragão e leão. Além disso, espera-se a visita de vários mestres de wushu da República Popular da China e de vários países estrangeiros para conduzirem demonstrações de perícia.

Esperando que o evento contribua para desenvolver a arte do Wushu e apresentar a sua essência a cidadãos e turistas, Pun Weng Kun, director do Instituto do Desporto, em declarações ao canal chinês da Rádio Macau, adiantou que, tendo em conta a experiência da edição anterior, seria possível realizar desta vez um festival ainda melhor, mesmo com um orçamento inferior.