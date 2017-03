Rodrigo Brum escolhido como representante de Portugal no Fórum Macau

Rodrigo Brum foi o escolhido para representar Portugal no Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. A notícia foi avançada pelo Canal Macau, sendo que Brum vai assim assumir as funções de secretário-geral adjunto da plataforma multilateral.

Anteriormente o percurso de Rodrigo Brum já tinha passado por Macau, na década de 90, quando assumiu as funções de chefe do gabinete do então secretário-adjunto para a Economia e Finanças do Governo de Rocha Vieira, Vítor Pessoa.

O secretariado permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa tem três secretários-gerais adjuntos. Um destes é indicado pelos estados-membros lusófonos, a título rotativo. Actualmente o cargo é assumido pelo moçambicano Manuel Vicente.