Reunião com curadores da Escola Portuguesa de Macau realiza-se hoje

A reunião do Conselho de Curadores da Fundação da Escola Portuguesa de Macau realiza-se esta manhã, estando o início do encontro para as dez horas. De acordo com a Rádio Macau, que cita o Jornal Tribuna de Macau, no encontro vai estar o último Governador do território, o General Rocha Vieira, na condição de membro honorário da Fundação da Escola Portuguesa de Macau.

Outros membros que vão marcar presença no encontro são o antigo Ministro da Educação de Portugal, Eduardo Marçal Grilo e ainda Ambrose So, director da Sociedade de Jogos de Macau e presidente da Direcção do Clube Militar.

Esta reunião marca uma nova fase na vida da Fundação da Escola Portuguesa de Macau, assim como a activação do Conselho de Curadores, que sucede ao Conselho de Patronos depois de terem sido alterados os estatutos da Fundação responsável pela gestão da Escola.