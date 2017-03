Uma rede de protecção de obras na Rua do Bocage, junto à Praça de Ponte e Horta soltou-se ontem, tendo ficado inclinada para o lado da rua. No entanto, e de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o incidente não causou qualquer ferido.

De acordo com a informação, a rede tinha 15 metros por 2 metros e acabou por ser reparada pelos bombeiros, não constituindo já qualquer perigo.