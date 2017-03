Quer construir um canhão? O Museu de Macau diz-lhe como

O Museu de Macau acolhe, a partir de sexta-feira, a primeira exposição direccionada em particular para o público infantil. A mostra, denominada “História do Fabrico do Canhão – Exposição sobre Experiência Infantil”, é co-organizada pela Universidade de Macau e é definida, numa nota de imprensa enviada às redacções, como “a primeira exposição que tem como eixo principal a experiência infantil” no Museu de Macau.

Apesar da inauguração da exposição estar agendada para o final da tarde de sexta-feira, a mostra só a partir do próximo sábado estará aberta ao público, podendo ser visitada até 20 de Agosto no terceiro andar do espaço museológico.

Com iniciativas do género, que juntam à componente lúdica uma componente pedagógica, os promotores do evento querem transformar o Museu num outro espaço de aprendizagem. Entre o final do presente mês e o mês de Julho, o Museu vai receber um workshop para pais e filhos nos quais será facultada aos mais novos a possibilidade de fabricarem pequenos canhões por sua própria mão. A inscrição em cada um dos workshops está limitada a doze vagas, avisa o Museu de Macau em comunicado.