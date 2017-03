Polícia Judiciária está a investigar incêndio no Grande Lisboa Palace

Fotografia: GGR Asia;

A Polícia Judiciária está a investigar as causas de um incêndio que deflagrou na noite da passada sexta-feira nos estaleiros de um hotel-casino na zona do Cotai. As chamas obrigaram à retirada de mais de meio milhar de trabalhadores.

O alerta de incêndio foi dado às 19:05, disse fonte do Corpo de Bombeiros à agência Lusa, indicando que o fogo, que deflagrou no Grand Lisboa Palace que se encontra em construção no Cotai – ‘strip’ de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane’ – foi dado como extinto aproximadamente duas horas depois.

Para o local foram enviados 52 bombeiros, apoiados por 17 viaturas, com o combate às chamas, que lavraram numa área de 300 metros quadrados, a ser dificultado pelo facto de o incêndio ter deflagrado no 14.º andar, onde não havia eletricidade ou fontes de abastecimento de água, segundo explicou o responsável.

Apesar de terem sido retirados 522 trabalhadores da obra, não foram registados feridos, indicou fonte do Corpo de Bombeiros, afirmando que não encontraram uma causa aparente do incêndio pelo que chamaram a Polícia Judiciária.

À Lusa, fonte da polícia de investigação do território confirmou que o organismo está a investigar o caso. No local do incêndio estavam armazenados tintas e materiais de construção.

Segundo informação recente à bolsa da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, a construção do Grand Lisboa Palace, o empreendimento da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), fundada pelo magnata do jogo Stanley Ho, arrancou em Fevereiro de 2014, devendo estar concluída no final deste ano e abrir no primeiro semestre de 2018.