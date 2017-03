Petit substitui Augusto Inácio no Moreirense

Petit vai substituir Augusto Inácio no comando técnico da equipa de futebol do Moreirense, confirmou ontem à agência Lusa o presidente do emblema minhoto Vítor Magalhães. O ex-treinador do Tondela assinou com o conjunto de Moreira de Cónegos, 16.º classificado da I Liga de futebol, após 26 jornadas, até ao final da temporada, com mais uma de opção, e inicia funções na terça-feira.

Já a rescisão com Augusto Inácio, foi amigável e por razões pessoais.

Augusto Inácio, que chegou a Moreira de Cónegos a 28 de Novembro para substituir Pepa, conduziu o Moreirense à conquista histórica da Taça da Liga em Janeiro, mas, desde então, não somou qualquer vitória, levando já oito jogos sem ganhar.

O Moreirense soma cinco vitórias, seis empates e 15 derrotas na I Liga, para um total de 21 pontos, que lhe dão o 16.º lugar, quatro pontos à frente de Tondela e Nacional, as duas equipas que se encontram nos lugares de despromoção.