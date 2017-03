“Pedra leva, água vai”, de Sofia Leite, no Clube Militar esta noite

Sofia Leite, cineasta e jornalista do canal televisivo português RTP, vai ter o seu documentário “Pedra leva, água vai” projectado, hoje, no Clube Militar. O filme – que venceu o Prémio Gazeta para Televisão em 2016 – aborda a história das levadas e o povoamento da ilha da Madeira e vai ser exibido a partir das 21h30.

Sofia Leite – que também participou no Rota das Letras com os filmes “Cesária Évora – Nha Sentimento” e “A Lista de Chorin” – respondeu, com este documentário, às várias questões que rodeiam uma obra que foi começada há quase seis séculos e que acabou por alterar a paisagem da ilha da Madeira, sendo agora considerada património cultural.

“Pedra leva, água vai” pretende “contar a épica história da construção das levadas, dos homens que as inventaram e daqueles que as construíram”, lê-se na página oficial da RTP. A autora vai estar presente na sessão de projecção, antecedida por um jantar também no Clube Militar.