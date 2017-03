É já daqui a uma semana que o voos que ligam Busan, na Coreia do Sul, a Macau se vão começar a realizar com maior frequência. A companhia aérea Air Busan, sediada naquela cidade sul-coreana, vai adicionar seis novas ligações às que já conduz, disponibilizando assim 11 voos por semana. O número de ligações aéreas que vão ser operadas regista, portanto, um aumento significativo face aos voos que conectavam a cidade coreana e Macau, já que no ano 2016 eram apenas três por semana.

