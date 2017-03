Novos semáforos à entrada da Ponte da Amizade entram em funcionamento amanhã

Os semáforos instalados na zona de intersecção do viaduto de acesso à Ponte da Amizade com o tabuleiro da travessia no sentido Macau- Taipa, entram amanhã em funcionamento, às 11h. Ao mesmo tempo, o limite de velocidade praticado no troço entre a Rotunda da Amizade e a zona de intersecção do viaduto de acesso será ajustado para os 60 quilómetros por hora.

“A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) espera que a circulação dos veículos consiga ser controlada de uma forma ordenada mediante a entrada em funcionamento desses semáforos, a fim de canalizar a circulação que provém do viaduto de acesso e do tabuleiro principal, reduzindo o congestionamento de trânsito” e elevando a segurança de circulação da zona, lê-se num comunicado enviado às redacções pelo organismo.