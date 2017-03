No sábado, há “batida” dos subúrbios de Lisboa no Kampek Bar

Chegam a Macau os sons do “ghetto” de Lisboa, pelas mãos de Marlon Silva – aconhecido entre os apreciadores de kizomba, tarraxinha, kuduro, funana e house techno – como Dj Marfox. Com 28 anos, o lisboeta é influenciado pelos ritmos africanos que continuam a ganhar espaço no panorama musical internacional.

Marlon Silva é considerado “pioneiro de um novo género musical que emergiu nos subúrbios da capital, o Ghetto Sound of Lisbon, batida ou batucada, que incorpora influências da música de dança africana”, lê-se na página do evento no Facebook.

A partir das 23h de sábado, no Kampek Bar, o artista vai apresentar a “batida” da música electrónica que tem ultrapassado as fronteiras portuguesas e marca presença não só por toda a Europa, como também no Brasil ou Estados Unidos. A entrada é gratuita.