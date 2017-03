Maternidade e relações laborais em discussão no programa Fórum Macau

O incremento dos dias de licença de maternidade no sector privado pode levar a que seja o consumidor a suportar o aumento das despesas por parte das empresas, alertou Lei Kuok Fai, vice-presidente da Associação Comercial Federal Geral das Pequenas e Médias Empresas de Macau, durante o programa Fórum Macau, transmitido pelo canal em língua chinesa da Teledifusão de Macau.

Para evitar o agravamento dos custos é preciso promover a cooperação entre os sectores laboral e patronal, defende o responsável, admitindo que o princípio do aumento no número de dias de licença de maternidade reunia o consenso geral na indústria do comércio.

Por sua vez, Iu Veng Ion, presidente da Associação de Recursos Humanos de Macau, desdramatizou, dizendo acreditar que o aumento do número de dias de licença de maternidade não se reflectiria assim em tanta pressão para os custos de produção.