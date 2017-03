Maioria de proprietários de restaurantes dizem que negócio está a crescer

Cerca de 61 por cento dos donos de restaurantes em Macau dizem que em Janeiro deste ano registaram um aumento no volume de negócio em relação ao período homólogo do ano passado. Esta é uma das conclusões do inquérito de conjuntura à restauração e ao comércio a retalho, realizado pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, e cujas conclusões foram ontem anunciadas.

De acordo com a DSEC, este aumento ficou a dever-se “às festividades do Ano Novo Lunar”. O mesmo departamento do Governo disse igualmente que a percentagem de 61 por cento é a mais alta de sempre registada neste tipo de inquérito.

Ao mesmo tempo, 28 por cento dos donos de restaurantes e estabelecimentos de restauração assumiram que registaram menores receitas em relação a Janeiro do ano passado.

No que diz respeito ao comércio a retalho, 53 por cento dos comerciantes declararam aumentos em relação a Janeiro de 2016. Por outro lado, o número de comerciantes que referiu ter registado quebras no volume de negócios foi de 32 por cento.

O mesmo relatório diz que em relação a Fevereiro, cujas conclusões do inquérito ainda não foram tornadas públicas, os comerciantes esperam um regresso “à normalidade”, ou seja sem o efeito positivo do Ano Novo Lunar.