Lusofonia em destaque no Congresso Internacional de Filosofia e Literatura

Estimular a investigação sobre a Lusofonia e debater a abrangência do termo são os objectivos assumido pela organização do Congresso Internacional de Filosofia e Literatura entre Portugal e Macau, que terá lugar na RAEM, de 27 a 31 de Março. “Lusofonia, Utopia Criadora?” é o mote para um conjunto de eventos organizados pelo Instituto Internacional de Macau (IIM) e que contará com a participação de vários especialistas, oriundos de algumas das principais universidades do território, mas também de instituições de ensino superior de Portugal.

A sessão de boas-vindas terá lugar no auditório do instituto e contará com intervenções de Carlos André, do Instituto Politécnico de Macau, Inocência Mata, da Universidade de Macau, Maria Antónia Espadinha, da Universidade de São José, Celeste Natário, da Universidade do Porto, e Jorge Rangel, do Instituto Internacional de Macau. Nesta sessão será ainda feita a apresentação de várias publicações das entidades participantes.

O congresso surge na sequência de outros eventos congéneres realizados no espaço da Lusofonia, nomeadamente o Congresso Internacional Errâncias de um Imaginário, decorrido no Brasil em 2013, o Congresso Internacional de Língua Portuguesa: Filosofia e Poesia (Portugal 2015) e o Congresso Internacional de Filosofia e Literatura: Fidelino de Figueiredo (Brasil 2016).

“Uma iniciativa que junta várias entidades organizadoras de Portugal e de Macau, o congresso incorpora no programa […] variados eventos, com o intuito de ampliar a investigação sobre as culturas de língua portuguesa, e de promover a ponte com Macau, tendo em conta a sua matriz luso-oriental”, refere uma nota de imprensa da organização.