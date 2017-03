Já arrancou o concurso público para construção das instalações educativas em Seac Pai Van

Foi dado início ao concurso público tendo em vista a construção de instalações educativas em Seac Pai Van. Em resposta a uma interpelação escrita enviada pelo deputado Chan Meng Kam ao Executivo, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) garantiu que o acto público de recolha de candidaturas está agendado para o dia 11 de Abril.

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) já iniciou as formalidades do concurso público para a obra de construção de edifícios escolares e instalações educativas previstas para o lote CN6a, em Seac Pai Van. A novidade foi avançada em resposta a uma interpelação escrita endereçada ao Governo pelo deputado Chan Meng Kam, que questionou o Executivo sobre o progresso no processo de panificação dos estabelecimentos de ensino. O acto público do concurso está agendado para o dia 11 do próximo mês e a DSEJ garantiu que vai tentar iniciar os trabalhos de construção assim que o processo de adjudicação estiver terminado.

Na resposta ao deputado, a directora do organismo, Leong Lai, adiantou que, actualmente, existem 13 escolas nas Ilhas que providenciam serviços de educação infantil, primária e secundária. As duas escolas de educação infantil e primária localizadas perto de Seac Pai Van – a Escola S. José Ka Ho e a Escola Luso-Chinesa de Coloane – vão abrir quatro turmas de 1º ano do ensino infantil no próximo ano lectivo 2017/2018, registando um aumento de 110 vagas, muitas das quais destinadas aos filhos das famílias que residem em Seac Pai Van.

De acordo com as informações já divulgadas pelo Executivo, o novo estabelecimento de ensino de Seac Pai Van vai iniciar o processo de recrutamento dos alunos no ano lectivo 2018/2019, dispondo de 315 vagas para ensino infantil, 630 para educação primária e 420 para estudantes do ensino secundário. Na interpelação que dirigiu ao Governo, Chan Meng Kam lançou a questão: “Com base em que critérios as vagas para os alunos vão ser atribuídas?”, perguntando ainda “se o Governo tem em consideração o crescimento da população relativamente à demanda educacional.”

Contudo, a DSEJ respondeu apenas que “depois da conclusão da escola pública no lote CN6a, as vagas para os alunos, naquela área, vão aumentar, o que oferece mais opções aos pais.” Ao mesmo tempo, os Serviços de Educação e Juventude adiantaram na resposta enviada ao deputado que irão negociar com as escolas que apresentarem condições e a vontade para se expandirem através do apoio do Fundo de Desenvolvimento Educativo. Por outro lado, o organismo garantiu que vai empenhar-se no planeamento e na obtenção de mais terrenos destinados a espaços educativos.

Chan Meng Kam também questionou o Executivo sobre os modelos de gestão do centro de formação técnico-profissional e do centro de línguas, inquirindo o Executivo sobre a natureza dos cursos que estão planeados. No que diz respeito ao centro de formação técnico profissional, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude respondeu que vai cooperar com unidades profissionais no futuro, de forma a fornecer serviços de actividades cognitivas para alunos de ensino infantil, de formação para estudantes de ensino secundário e cursos, prática, e oportunidades de exames de acreditação através do recurso à tecnologia.

Quanto ao centro de línguas, vai disponibilizar actividades experimentais de aprendizagem das línguas portuguesa, inglesa e chinesa para os alunos que frequentem a escola primária, secundária e ensino secundário. O centro também tenciona avançar para a criação de cursos comunitários pós-laborais destinados a adultos. Nos planos do Governo entram a criação de cursos de idiomas, indo ao encontro do que está previsto para o centro de formação técnico-profissional.